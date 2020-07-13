Леганес, Испания, , 08:35 — REGNUM «Леганес» одержал победу над «Валенсией» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0.

На 18-й минуте счёт открыл полузащитник «Леганеса» Рубен Перес, реализовав пенальти. На 54-й минуте «Леганес» остался в меньшинстве после удаления защитник Хонатана Сильвы.

У «Валенсии» был шанс сравнять счёт на 60-й минуте, но хавбек Дани Парехо не смог забить с пенальти.

На сегодняшний день «Леганес» набрал 32 очка и находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» идёт на девятом месте с 50 очками.

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