Валенсия, Испания, , 08:13 — REGNUM «Атлетик» одержал победу над «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Атлетика» дубль оформил полузащитник Рауль Гарсия (4, 45). «Леванте» ответил голом хавбека Эниса Барди (71).

На сегодняшний день «Атлетик» набрал 51 очко и находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» идёт на 12-м месте с 43 очками.

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