Вулвергемптон, Великобритания, , 07:50 — REGNUM «Вулверхэмптон» одержал победу над «Эвертоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Астон Виллы» голы забили Рауль Хименес (45), реализовавший пенальти, Леандер Дендонкер (46) и Диогу Жота (74).

На сегодняшний день «Вулверхэмптон» набрал 55 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» идёт на 11-м месте с 45 очками.

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