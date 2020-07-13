Бирмингем, Великобритания, , 07:46 — REGNUM «Астон Вилла» одержала победу над «Кристал Пэлас» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Астон Виллы» дубль оформил полузащитник Махмуд Хассан, который открыл счёт на 45-й минуте и удвоил преимущество своей команды на 59-й минуте.

На сегодняшний день «Астон Вилла» набрала 30 очков и находится на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» идёт на 14-м месте с 42 очками.

Читайте также: «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Арсеналом»