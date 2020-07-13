Борнмут, Великобритания, , 07:29 — REGNUM «Борнмут» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Лестера» Джейми Варди. После этого «Борнмут» забил четыре гола: дубль оформил форвард Доминик Соланке (67, 87), еще один мяч на счету Джуниора Станисласа (66), а также защитник «Лестера» Джонни Эванс забил в свои ворота.

На сегодняшний день «Борнмут» набрал 31 очко и находится на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» идёт на четвёртом месте с 59 очками.

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