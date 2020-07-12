Краснодар, , 23:13 — REGNUM Футболисты екатеринбургского «Урала» в выездном матче двадцать восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграли «Краснодару». Встреча, завершившаяся со счётом 0:3, прошла 12 июля в Краснодаре.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Маркус Берг, Мануэл Фернандеш и Реми Кабелла (пенальти).

Отметим, что после двадцати семи матчей в чемпионате России «Краснодар» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. Клуб «Урал», в активе которого 35 баллов после 28 матчей, находится на восьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июля футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с московским ЦСКА в выездном матче двадцать восьмого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

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