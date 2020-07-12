Москва, , 21:16 — REGNUM Футболисты казанского «Рубина» в выездном матче двадцать восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с московским ЦСКА. Встреча, завершившаяся со счётом 1:1, прошла 12 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился нападающий Федор Чалов, у гостей мяч забил Евгений Марков (пенальти).

Отметим, что после двадцати восьми матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. Клуб «Рубин», в активе которого 34 балла, находится на девятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июля футболисты «Уфы» сыграли вничью с московским «Локомотивом» в выездном матче двадцать восьмого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 1:1, прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Читайте также: Фарфан спас «Локомотив» от поражения в матче с «Уфой»