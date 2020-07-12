Москва, , 18:55 — REGNUM Футболисты «Уфы» в выездном матче двадцать восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с московским «Локомотивом». Встреча, завершившаяся со счётом 1:1, прошла 12 июля на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился нападающий Джефферсон Фарфан (81-я минута), у гостей мяч забил полузащитник Даниил Фомин (39-я минута).

Отметим, что после двадцати восьми матчей в чемпионате России московский «Локомотив» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 51 очко. Клуб «Уфа», в активе которого 37 баллов, находится на шестой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля футболисты московского «Спартака» проиграли «Сочи» в выездном матче двадцать восьмого тура РПЛ. Встреча, завершившаяся со счётом 0:1, прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

Читайте также: «Спартак» из-за автогола проиграл «Сочи» в матче РПЛ