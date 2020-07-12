Вена, , 18:17 — REGNUM Победу на втором этапе «Формулы-1» Гран-при Штирии одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Второе место занял пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас (Финляндия), третье — Макс Ферстаппен (Нидерланды) из «Ред Булл». Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал десятым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно что российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят может потерять место в команде в случае возвращения Себастьяна Феттеля в «Ред Булл».

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