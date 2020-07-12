Москва, , 16:15 — REGNUM Российский спортсмен Петр Ян, завоевавший в легчайшем весе титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), на протяжении долгого времени способен сохранять данный пояс. Об этом заявил боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов в интервью РИА Новости.

По его словам, Ян может долго удерживать у себя чемпионский пояс, если он будет держать себя в хорошей форме.

«Три-четыре года (может сохранять пояс UFC), а, может быть, и дольше, — сказал Харитонов. — Все зависит от его физического состояния».

Харитонов добавил, что Ян может на протяжении длительного времени сохранять пояс, если сможет избежать серьезных травм.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби российский боксер Пётр Ян одержал досрочную победу над боксером Жозе Алдо на турнире UFC 251.

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