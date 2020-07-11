Вальядолид, Испания, , 23:16 — REGNUM Каталонская «Барселона» одолела «Вальядолид» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась с минимальным преимуществом «сине-гранатовых» — 1:0.

Единственный мяч был забит на 15-й минуте усилиями чилийского полузащитника Артуро Видаля, который отличился с рекордной результативной передачи Месси. Аргентинец стал вторым игроком в нынешнем столетии, сумевшим набрать 20+20 по системе «гол+пас».

«Барселона» занимает второе место чемпионата с 79 очками в 36 матчах, отставая от мадридского «Реала» на одно очко, однако у «сливочных» одна игра в запасе.

«Вальядолид» удерживает 14-ю строчку чемпионата, набрав 39 очков.

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