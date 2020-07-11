Брешиа, Италия, , 22:57 — REGNUM «Рома» переиграла на выезде «Брешию» в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Столичный клуб отметился тремя безответными мячами в воротами хозяев — 3:0.

В составе «римлян» голами отличились защитник Федерико Фабио на 48-й минуте, нападающий Никола Калинин на 62-й и 21-летний полузащитник Дзаньоло Николо на 74-й.

«Рома» сохранила за собой пятую строчку турнирной таблицы чемпионата, набрав 54 очка. «Брешия» занимает предпоследнее 19-е место с 21 баллом на счету.