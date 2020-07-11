Сочи, Краснодарский край, , 22:41 — REGNUM Футболисты московского «Спартака» в выездном матче двадцать восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграли «Сочи». Встреча, завершившаяся со счётом 0:1, прошла 11 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.

Победу хозяевам поля в данном матче принес защитник «Спартак» Павел Маслов, который забил мяч в свои ворота на 24-й минуте.

Отметим, что после двадцати восьми матчей в чемпионате России клуб «Сочи» пока занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. Клуб «Спартак», в активе которого также 33 балла, находится на десятой позиции.

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