Грозный, , 22:09 — REGNUM Гарантировавший себе чемпионство «Зенит» не смог обыграть грозненский «Ахмат» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч прошел на «Ахмат-Арене» в Грозном и закончился при равном счете — 1:1. Таким образом, «Зенит» продлил свою безвыигрышную серию на футбольных полях Грозного до пяти лет.

В составе команды-хозяев единственным голом на шестой минуте встречи отличился 33-летний полузащитник Олег Иванов, открыв счет с помощью передачи бразильца Фелипе Визеу. Ответный мяч не заставил долго себя ждать, Себастьян Дриусси сравнял счет на 22-й минуте с передачи защитника Дугласа Сантоса.

В последний раз «сине-бело-голубым» удавалось переиграть грозненского соперника в далеком апреле 2016 года, когда голы Олега Шарова и Саломона Рондона помогли «питерцам» получить преимущество в один мяч.