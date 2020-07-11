Шеффилд, Великобритания, , 21:45 — REGNUM Лондонский «Челси» разгромно уступил «Шеффилд Юнайтед» в рамках гостевой встречи 35-го тура чемпионата Англии. Матч прошел на домашнем стадионе «Шеффилда» «Бремен Лейн» и завершился победой дебютантов премьер-лиги со счетом 3:0.

Основной вклад в победу хозяев вложил нападающий Дэвид Макголдрик, который отметился двумя голами в ворота «Челси» на 18-й и 77-й минутах. Также в составе «Шеффилда» на 33-й минуте отличился форвард Оливер Макберни с помощью передачи защитника Энда Стивенса.

Дебютировавший в текущем сезоне АПЛ «Шеффилд» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Челси» замыкает первую тройку с 60 баллами в активе.