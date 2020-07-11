Барселона, Испания, , 21:24 — REGNUM Капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси отличился результативной передачей в текущем матче 36-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида». С помощью передачи аргентинца отличился чилийский хавбек Артуро Видаль, открыв счет в матче — 1:0.

Лионель Месси Андрей Пронин © ИА REGNUM

Месси отличился двадцатым ассистентом в рамках текущего розыгрыша чемпионата Испании, что помогло ему стать вторым игроком в XXI веке, который смог оформить 20+20 очков по системе «гол+пас» за один игровой сезон.

На данный момент на счету Месси 22 забитых гола и 20 результативных передач, что также ставит его на первое место в бомбардирской гонке чемпионата.

В сезоне 2002/2003 французский нападающий Тьерри Анри набрал 44 (24+20) очка по системе «гол+пас» в составе лондонского «Арсенала».