Грозный, , 21:15 — REGNUM Футболисты санкт-петербургского «Зенита» в выездном матче двадцать восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с грозненским «Ахматом». Встреча, завершившаяся со счётом 1:1, прошла 11 июля на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

В составе действующих чемпионов России голевыми действиями отметился Себастьян Дриусси. У хозяев поля мяч забил Олег Иванов.

Отметим, что полузащитник команды из Санкт-Петербурга Эмилиано Ригони за вторую желтую карточку был удален с поля на 34-й минуте.

Отметим, что после двадцати восьми матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 66 очков. Подопечные Сергея Семака досрочно оформили чемпионский титул. Клуб «Ахмат», в активе которого 31 балл, находится на двенадцатой позиции.

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