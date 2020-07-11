Памплона, Испания, , 20:37 — REGNUM «Сельта» не смогла справиться с давлением «Осасуны» в гостевой встрече 36-го тура чемпионата Испании.

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов, который на данный момент выступает на правах аренды в Испании, пропустил минувшую игру, несмотря на то, что был включен в официальную заявку на матч.

В составе команды из Виго отличился Санти Мина, который открыл счет на 10-й минуте. Однако, в ответ последовала два безответных гола в исполнении игроков «Осасуны». На 23-й минуте счет сравнял Гальего, а на 91-й героический гол Арнаиса принес «Осасуне» победу в сегодняшнем матче — 2:1.

«Осасуна», набрав 48 баллов, занимает 11-е место в чемпионате Испании. «Сельта» с 36 очками вынуждена болтаться в конце таблицы, сейчас ей принадлежит 16-я строчка.