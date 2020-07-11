Тула, , 18:49 — REGNUM Футболисты «Тамбова» в выездном матче двадцать восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграли тульскому «Арсеналу». Встреча, завершившаяся со счётом 1:2, прошла 11 июля на стадионе «Арсенал» в Туле.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились полузащитник Владислав Пантелеев (пенальти) и нападающий Евгений Луценко. У гостей мяч забил хавбек Михаил Костюков.

Отметим, что после двадцати восьми матчей в чемпионате России тульский «Арсенал» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. Клуб «Тамбов», в активе которого 28 баллов, находится на четырнадцатой позиции.

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