Москва, , 14:45 — REGNUM Новым главой Союза биатлонистов России (СБР) по итогам внеочередной отчётно-выборной конференции союза стал трехкратный чемпион мира, дважды бронзовый призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

«Двукратный призер Олимпиад, трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран новым президентом Союза биатлонистов России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, уточняется, что за кандидатуру Майгурова, который был единственным кандидатом на этот пост, единогласно проголосовали все 45 делегатов внеочередной отчетно-выборной конференции.

Также указывается, что членами правления СБР были избраны: Виктор Майгуров, Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин, Иван Черезов, Сергей Литяк и Иван Мелихов, за них проголосовал 41 делегат при четверых воздержавшихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 июля стало известно, что ныне уже экс-глава организации Владимир Драчев объявил о сложении с себя полномочий президента СБР.