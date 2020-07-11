Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ), вынужденная в марте из-за пандемии нового коронавируса прервать сезон, возобновляет его 1 августа матчами за Кубок Стэнли. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба лиги.

Регламент возобновления текущего сезона был прописан в коллективном соглашении, подписанном хоккеистами и владельцами клубов НХЛ в ночь на 11 июля. Борьбу за Кубок Стэнли возобновят 24 команды, которые к моменту перерыва набрали наибольший процент очков. Отмечается, что в течение 72 часов с момента подписания соглашения любой игрок может отказаться от участия в чемпионате, уведомив об этом руководство клуба в письменной форме.

Матчи команд Восточной конференции состоятся в Торонто. Матчки клубов Западной конференции — в Эдмонтоне. Финал Кубка Стэнли будет также проведён в Эдмонтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года (в Китае) и 2026 года (в Италии), если между Международным олимпийским комитетом (МОК), Международной федерацией хоккея (IIHF) и НХЛ будет достигнута такая договоренность.

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