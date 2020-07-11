Вашингтон, , 04:09 — REGNUM Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) смогут участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года (в Китае) и 2026 года (в Италии), если между Международным олимпийским комитетом (МОК), Международной федерацией хоккея (IIHF) и НХЛ будет достигнута такая договоренность. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Коллективное соглашение между хоккеистами и владельцами клубов НХЛ, в котором была зафиксирована возможность участия игроков в Олимпийских играх, в ночь на 11 июля было продлено до 2026 года.

«НХЛ и NHLPA обязуются участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 и 2026 годов. Для этого должны быть согласованы условия, приемлемые для каждой стороны (НХЛ, NHLPA, IIHF и МОК)», — говорится в тексте соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Международный олимпийский комитет сообщил, что встреча по вопросу участия игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпиаде-2022 была позитивной.

Нпомним, НХЛ с 1998 года делала паузу в регулярном чемпионате лиги для участия своих хоккеистов в зимних Олимпийских играх. Однако на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане игроков из НХЛ не пустили.

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