Лиссабон, , 23:45 — REGNUM Лиссабонский «Спортинг» всухую переиграл «Санта-Клару» в рамках 31-го тура чемпионата Португалии.

Единственный мяч, который был забит в этой встрече, состоялся на 67-й минуте матча. 22-летний уроженец Кабо-Верде Жоване Кабрал забил шестой мяч в нынешнем розыгрыше национального первенства Португалии, отличившись с помощью передачи Вендела.

«Спортинг» замыкает первую тройку чемпионата с 59 очками в активе. «Санта-Клара» с 38 баллами занимает одиннадцатое место.