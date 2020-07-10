Рим, , 23:23 — REGNUM «Рома» планирует сохранить права на защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.

Согласно сообщениям La Gazzetta dello Sport, столичный клуб готов предложить 3 миллиона евро за годовую аренду футболиста с обязательным выкупом за 15 миллионов евро. Однако, предложение «римлян» не соответствует условиям «манкуницанев», которые требуют в общей сложности 25 миллионов.

По данным портала Sportitalia, стороны сошлись на 20 миллионов евро компенсации.

В нынешнем розыгрыше Смоллинг вышел на поле в 25 матчах в Серии А, отметившись двумя голами и одной голевой передачей.