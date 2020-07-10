Сан-Себастьян, Испания, , 22:51 — REGNUM Два результативных действия португальского защитника Домингоса Дуарте помогли «Гранаде» взять вверх над сосьедадовским «Реалом» в розыгрыше 35-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на домашнем поле «Реала» в Сан-Себастьяне и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В первом тайме «Гранада» обеспечила себе преимущество в два мяча с помощью голов Антонио Пуэртаса на 21-й минуте, который отличился с передачи Дуарте, и Роберто Сольдадо, забивший свой шестой мяч в сезоне.

В начале второй половины Микель Марино сокращает отставание «Сосьеда» до одного мяча. Однако, этот гол не помог «баскам» набрать оборот. Второго гола в ворота «Гранады» пришлось ждать до 83-й минуты, когда отличился нападающий Оярсабаль, сравняв счет. На 88-й минуте вездесущий Домингос Дуарте замкнул передачу Дарвина Мачиса, принеся победу «гранадовцам».

«Реал Сосьедад» занимает седьмое место, набрав после 35 туров 51 очко, что на один бал больше чем у «Гранады», которая идет на девятой строчке.