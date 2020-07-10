Нью-Йорк, США, , 22:20 — REGNUM Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист сообщил, что вернулся к тренировкам на льду после продолжительной коронавирусной паузы и связанных с ней ограничениями. Напомним, что сезон Национальной хоккейной лиги, согласно сообщениям некоторых СМИ, должен возобновиться 31 июля.

«Приятно снова оказаться на льду в тренировочном центре. Сейчас много неопределённостей, но хоккей — это весело!» — написал в своем «Инстаграме» шведский голкипер.

В рамках минувшего регулярного чемпионата Лундквист провел 30 матчей, сыграв один матч на «ноль» при 84 пропущенных шайбах.