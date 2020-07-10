Ливерпуль, Великобритания, , 21:37 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» немецкий специалист Юрген Клопп оценил выступление египетского нападающего клуба Мохамеда Салаха. Недавно игрок набрал юбилейный 100-й результативный балл по системе «гол+пас» в Английской премьер лиге.

«Разве мы не говорили что-то похожее о Садьо несколько дней назад? Невероятно. Мы не были бы там, где есть, если бы эти парни не выступали на стабильно высоком уровне.

Показатели Салаха сумасшедшие. Он поучаствовал в 100 голах в АПЛ — 73 гола, 27 ассистов. Просто выдающаяся статистика, показатели мирового класса. Никого это больше не должно удивлять, потому что парни показывают результаты стабильно уже некоторое время,» — приводит слова специалиста пресс-служба «мерсисайдцев».

В текущем сезоне Салах провел 30 матчей, в которых набрал 28 (19+9) результативных очков.