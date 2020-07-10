Мадрид, , 21:15 — REGNUM Согласно сообщениям испанского портала Marca, бразильский защитник мадридского «Реала» не сможет помочь клубу в оставшихся турах чемпионата Испании.

По данным источника, у бразильца диагностировано повреждение левой приводящей мышцы. Марсело сможет приступить к тренировкам через три недели. Ожидается, что футболист вернется к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» 7 августа.

На данный момент мадридский «Реал» занимает первую строчку чемпионата Испании, опережая «Барселону» на один результативный балл, учитывая, что у «сливочных» одна игра в запасе.