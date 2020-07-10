Москва, , 20:57 — REGNUM Бывший защитник «Нефтехимика» опять остался без клуба.

Согласно информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», состав московского «Динамо» перед новым сезоном покинет защитник Дмитрий Огурцов.

Ранее генеральный менеджер «Динамо» Виктор Меркулов сообщил, что «сине-белые» расторгнут контракт с одним из игроков основного состава.

В минувшем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Огурцов провел 43 матча в регулярном чемпионате, набрав 5 (0+5) очков при показателе полезности «-6».