Барселона, Испания, , 20:37 — REGNUM Согласно сообщениям портала ESPN, каталонская «Барселона» устно согласовала условия контрактного договора с нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом.

По данным источника, «Барселона» планирует выменять аргентинского нападающего, отдав взамен Филиппе Коутиньо, который должен вернуться по окончанию арендного срока из «Баварии». Однако миланский «Интер» предпочитает деньги. Ранее сообщалось, что итальянский клуб просит за 22-летнего футболиста 90 миллионов евро.

Трансфер Мартинеса будет зависеть от того, сможет ли «Барселона» продать Коутиньо, деньги от трансфера которого пойдут на перехода Лаутаро.

Коутиньо останется в «Баварии» до конца августа.