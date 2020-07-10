Турин, Италия, , 20:19 — REGNUM Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от заключительных туров чемпионата Италии. «Ювентус» будет противостоять «Аталанте» из Бергамо в рамках 32-го тура.

«Это важный этап сезона. «Аталанта» очень хороша и их результаты, особенно на выезде, доказывают это. Это очень сложный соперник. Сначала нам нужно думать о национальном чемпионате, а лишь затем о Лиге чемпионов и «Лионе». «Аталанта» — агрессивная команда, которая хороша умеет контратаковать, умеет ускоряться.

Я хотел бы, чтобы моя команда сохраняла организованность, это ключевой фактор в определённые моменты», — приводит слова специалиста пресс-служба «туринцев».

Противостояние 32-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Аталантой» начнется 11 июля в 22:45 по московскому времени.