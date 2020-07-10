Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM Матч 28-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» — «Ростов» обслужит судейская бригада Игоря Панина (Дмитров). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 10 июля.

Ассистентами судьи заявлены Егор Болховитин и Рашид Абусуев, в качестве резервного судьи — Анастасия Пустовойтова. Инспектором назначен Александр Гвардис. Систему VAR в этом матче применять не будут.

ИА REGNUM напоминает, что для подопечных Валерия Карпина матч будет выездным. Игра состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик» 12 июля в 18:30 мск. Предыдущие матчи для обеих команда закончились поражением. «Ростов» проиграл «Уфе» со счётом 1:2, «Оренбург» уступил столичному ЦСКА — 0:4.

Читайте ранее в этом сюжете: Тренер ФК «Ростов»: «Играть в таком режиме — для нас тяжело втройне»