Манчестер, Великобритания, , 15:14 — REGNUM Лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ) признан полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Об этом 10 июля сообщается на сайте турнира.

В голосовании, которое состоялось по итогам июня, 25-летний португальский хавбек опередил своего одноклубника Антони Марсьяля, игроков «Вулверхэмптона» Конора Коди и Рауля Хименеса, полузащитника «Ньюкасла» Аллана Сент-Максимена и форварда «Саутгемптона» Дэнни Ингса.

Фернандеш признаётся лучшим игроком месяца второй раз подряд. Он был также награждён по итогам февраля, когда провёл свой первый месяц в чемпионате Англии. Это было перед паузой, вызванной пандемией коронавируса.

Фернандеш стал седьмым игроком, получившим эту награду дважды подряд. До него это смогли сделать Мохамед Салах, Джейми Варди, Криштиану Роналду, Робби Фаулер, Гарри Кейн и Деннис Бергкамп.

Читайте также: «Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче АПЛ