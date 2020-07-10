Ростов-на-Дону, , 14:33 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, может стать президентом футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Об этом заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, который занимает этот пост с 2013 года.

«Многое было сделано, чтобы прославленный клуб не исчез с футбольной карты мира, России и Ростовской области. <…> Сейчас клубу нужна полная перезагрузка. Уверен, для более эффективной деятельности клуба целесообразнее будет, если президентом «СКА Ростов-на-Дону» станет именно Василий [Вакуленко] или другой новый человек. Выборы президента, конечно, должны пройти с учетом мнения болельщиков», — отметил Гуськов.

ИА REGNUM напоминает, что Баста заинтересовался возрождением команды «армейцев» и в 2019 году стал владельцем клуба. Он погасил долги и внёс личные средства на развитие команды.

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