Ньон, Швейцария, , 14:33 — REGNUM Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы сезона 2019/20 состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Об этом 10 июля сообщается на сайте организации.

Согласно жребию, четвертьфинальные пары турнира будут выглядеть следующим образом:

«Вольфсбург» (Германия) / «Шахтёр Донецк» (Украина) — «Айнтрахт» (Германия) / «Базель» (Швейцария)

ЛАСК (Австрия) / «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) / «Копенгаген» (Дания)

«Интер» (Италия) / «Хетафе» (Испания) — «Рейнджерс» (Шотландия) / «Байер» (Германия)

«Олимпиакос» (Греция) / «Вулверхэмптон» (Англия) — «Севилья» (Испания) / «Рома» (Италия)

Предполагается, что турнир будет доигран с 10 по 21 августа. Оставшиеся матчи 1/8 финала будут сыграны 5−6 августа.

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