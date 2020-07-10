Ростов-на-Дону, , 14:27 — REGNUM Российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) поможет создать гимн для футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Об этом рэп-исполнитель сообщил на встрече с болельщиками команды.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2019 года Вакуленко стал владельцем футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Музыкант погасил долги клуба и вложил в его развитие почти 10 млн рублей личных средств.

В минувшем сезоне бюджет футбольного клуба составил около 65 млн рублей, из которых 17 млн рублей команда получила в качестве ежегодной субсидии из региональной казны.

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