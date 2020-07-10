Москва, , 14:13 — REGNUM Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв войдёт в попечительский совет организации. Об этом 10 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в СБР.

Отмечается, что в попечительском совете Драчёв, предположительно, будет отвечать за взаимодействие с регионами, любительский биатлон и контролем за строительством спортивных комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля Драчёв покинул пост президента СБР. 11 июля должна состояться 11 июля отчетно-выборная конференция, на которой должны пройти выборы главы организации.

После снятия Драчёва единственным кандидатом на пост президента СБА остался член правления организации Виктор Майгуров.

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