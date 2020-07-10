Москва, , 14:04 — REGNUM Гран-при России по автогонкам в классе машин «Формула-1» пройдёт с 25 по 27 сентября, как и было запланировано. Об этом говорится в пресс-релизе «Формулы-1».

"Мы рады объявить, что Муджелло и Сочи станут частью календаря сезона-2020 и хотим поблагодарить всех наших партнеров за поддержку в последние недели», — сказал исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри.

Перед этапом в Сочи пройдёт гоночный уик-энд в итальянском Муджелло. Он будет носить название Гран-при Тосканы и состоится с 11 по 13 сентября.

При этом не уточняется, будут ли этапы проходить со зрителями на трибунах или без них.

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