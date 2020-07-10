Ньон, Швейцария, , 13:52 — REGNUM Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги чемпионов состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Об этом 10 июля сообщается на сайте организации.

В ¼ финала сыграют «РБ Лейпциг» (Германия) и «Атлетико» (Испания), а также «Аталанта» (Италия) и ПСЖ (Франция).

Также определено, что победитель пары «Реала» (Испания) и «Манчестер Сити» (Англия) сыграет с сильнейшим в паре «Лиона» (Франция) и «Ювентуса» (Италия).

Кроме того, сильнейший в противостоянии «Наполи» (Италия) и «Барселоны» (Испания) встретится с «Челси» (Англия) или «Баварией» (Германия).

Предполагается, что турнир, начиная со стадии ¼ финала, пройдёт в формате «Финала восьми» в Лиссабоне с 12 по 23 августа. А 7 и 8 августа будут доиграны оставшиеся матчи 1/8 финала.

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