Москва, , 13:38 — REGNUM Титулы, участие в еврокубках и успешную бизнес-стратегию назвал своими главными целями новый генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов. Об этом 10 июля сообщает пресс-служба клуба.

«Приглашение в «Спартак» — огромный вызов и мощнейшая мотивация показать результат. Мои главные цели — титулы в России, постоянное участие в еврокубках и успешная бизнес-стратегия», — сказал Газизов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» объявил о назначении Газизова на пост генерального директора клуба. До этого он занимал аналогичный пост в «Уфе».

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