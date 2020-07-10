Москва, 10 июля 2020, 13:33 — REGNUM На пост генерального директора московского «Спартака» назначен Шамиль Газизов. Об этом 10 июля сообщается на сайте клуба.
«Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение о назначении Шамиля Газизова на должность генерального директора», — говорится в сообщении.
Клуб опубликовал фото, на котором Газизов держит игровую форму «Спартака» со своей фамилией и 68-м номером.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля владелец «Спартака» Леонид Федун объявил, что генеральным директором клуба станет Шамиль Газизов.
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