Москва, , 13:33 — REGNUM На пост генерального директора московского «Спартака» назначен Шамиль Газизов. Об этом 10 июля сообщается на сайте клуба.

«Совет директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» принял решение о назначении Шамиля Газизова на должность генерального директора», — говорится в сообщении.

Клуб опубликовал фото, на котором Газизов держит игровую форму «Спартака» со своей фамилией и 68-м номером.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля владелец «Спартака» Леонид Федун объявил, что генеральным директором клуба станет Шамиль Газизов.

Читайте ранее в этом сюжете: Федун объявил имя нового гендиректора «Спартака»

Читайте развитие сюжета: Газизов назвал свои главные цели в «Спартаке»