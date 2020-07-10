Москва, , 12:58 — REGNUM Россия готова к приёму Гран-при «Формулы-1» в Сочи. Об этом 10 июля заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Россия готова к приему команд и зрителей российского этапа» Формулы-1». Правительство окажет необходимое содействие в подготовке и проведении соревнований», — сказал Чернышенко.

По его словам, «Формула-1» является одним из самых популярных международных соревнований и станет важным событием для российского спорта.

Гран-при России станет 10-м по счёту в сезоне 2020 года. Первая гонка прошла 5 июля в Австрии, вторая пройдёт там же 12 июля. Далее этапы примут Венгрия, Великобритания (два этапа), Испания, Бельгия и Италия (два этапа).

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