Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 12:31 — REGNUM Бывший полузащитник лондонского «Челси» Саломон Калу стал игроком бразильского клуба «Ботафого». Об этом 10 июля сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 34-летний ивуарийский игрок присоединился к «Ботафого» на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан до декабря 2021 года.

Калу с 2006 по 2012 год выступал за «Челси», в составе которого стал чемпионом Англии, выиграл четыре Кубка Англии, Суперкубок страны и Кубок лиги, а также стал победителем Лиги чемпионов.

Также он защищал цвета «Фейеноорда» и «Лилля», а с 2014 года играл за берлинскую «Герту».