Москва, , 12:04 — REGNUM С 60-летием победы сборной СССР по футболу на чемпионате Европы — 1960 поздравил российских болельщиков президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. Об этом 10 июля сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Легенды всегда будут оставаться легендами! Такие игроки, как Лев Яшин и Виктор Понедельник были частью сборной Советского Союза, которая триумфально стала первой командой, поднявшей над головой трофей Анри Делоне в Париже. Это произошло ровно 60 лет назад», — сказал Чеферин.

Он добавил, что в 2020 году УЕФА не может отпраздновать это событие, поскольку чемпионат Европы пришлось перенести на 2021 год, но «следующим летом все смогут вспомнить это достижение».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля исполнилось 60 лет победе сборной СССР по футболу на первом чемпионате Европы, который прошёл в 1960 году.

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