Москва, , 11:51 — REGNUM 60 лет исполнилось победе сборной СССР по футболу на первом чемпионате Европы, который прошёл в 1960 году.

10 июля 1960 года сборная СССР стала чемпионом Европы, обыграв в финале сборную Югославии со счётом 2:1.

Югославские футболисты тогда первыми открыли счёт, это сделал Милан Галич. В составе советской команды голы забили Слава Метревели и Виктор Понедельник. Причём победный мяч был забит в дополнительное время.

Эта победа считается самой значимой в истории отечественного футбола. После этого сборная СССР ещё трижды выходила в финалы чемпионатов Европы, но в 1964 году проиграла Испании, в 1972-м — сборной ФРГ, а в 1988-м — сборной Нидерландов.

На чемпионатах мира лучшим результатом до сих пор остаётся четвёртое место, занятое в 1966 году. Кроме того, сборная СССР дважды побеждала на Олимпиадах — в 1956 и 1988 годах.

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