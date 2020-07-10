Неаполь, Италия, , 11:36 — REGNUM Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо продлит контракт с клубом до 2023 года. Об этом 10 июля сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Отмечается, что текущее соглашение Гаттузо с «Наполи» действует до лета 2021 года, но руководство клуба хочет продлить с ним контракт.

Предполагается, что в ближайшие недели Гаттузо встретится с президентом «Наполи» Аурелио де Лаурентисом и подпишет новый трёхлетний контракт.

Напомним, Гаттузо возглавил «Наполи» в декабре 2019 года. Под его руководством команда в июне выиграла Кубок Италии, победив в финале «Ювентус» (0:0, 4:2 — по пенальти). В Серии А команда занимает шестое место.

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