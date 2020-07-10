Сочи, Краснодарский край, , 10:44 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» готов предложить нападающему Александру Кокорину долгосрочный контракт с зарплатой €3 млн в год. Об этом 9 июля сообщает «Чемпионат».

В 2016 году Кокорин перешёл из «Динамо» в «Зенит», а 2020 году стал игроком «Сочи», за который играет на правах аренды. Контракт Кокорина с «Зенитом» и срок соглашения с «Сочи» истекают после завершения сезона 2019/20.

Кокорин сыграл за «Сочи» девять матчей, в которых забил семь голов и отдал три голевые передачи.

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