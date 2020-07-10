Москва, , 09:47 — REGNUM Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв покинул свой пост. Об этом 10 июля сообщается на сайте организации.

По словам Драчёва, который также является депутатом Государственной думы, после принятия поправок к Конституции РФ «стало очевидным, что необходимо полностью сконцентрироваться на работе над законопроектами».

«Дополнительная нагрузка в Государственной Думе не даст мне возможности сосредоточиться на работе по линии СБР», — говорится в заявлении.

Напомним, на 11 июля запланирована внеочередная отчетно-выборная конференция СБР. На ней должны пройти выборы главы организации, на которые заявились Драчёв и член правления СБР Виктор Майгуров.

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