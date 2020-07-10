Флоренция, Италия, , 09:03 — REGNUM Нападающий Марио Манджукич может стать игроком «Фиорентины». Об этом 10 июля сообщает Fiorentinanews.

Отмечается, что «Фиорентина» заинтересована в услугах Манджукича, который сейчас выступает за катарский клуб «Аль-Духайль».

Ранее сообщалось, что в хорватском форварде также заинтересованы турецкие «Фенербахче» и «Галатасарай», московский «Локомотив» и миланский «Интер».

Напомним, Манджукич играл за «Ювентус» с 2015 по 2019 год, в составе которого стал четырёхкратным чемпионом Италии. Зимой он присоединился к «Аль-Духайлю», с которым подписал контракт до 2021 года.

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