Вила-Нова-ди-Фамаликан, , 08:28 — REGNUM «Фамаликан» сыграл вничью с «Бенфикой» в матче 31-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 37-й минуте счёт открыл полузащитник «Бенфики» Пицци. На 84-й минуте хавбек «Фамаликана» Гонсалу Родригеш восстановил равновесие.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает второе место в чемпионате Португалии, на счету команды 68 очков. «Фамаликан» идёт на шестом месте с 49 очками.

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